После жары - похолодание с ливнями и градом: синоптик назвала дату непогоды

Погода 17 июля

По ее прогнозу, в четверг, 17 июля, жара не отступит, хотя местами станет немного прохладнее. Умеренная температура будет держаться на западе Украины, а также на Сумщине, Полтавщине и частично на Днепропетровщине +20...+27°C.

Зато в остальных областях прогнозируется жара +27...+32°C, а на востоке и местами на юге воздух раскалится до +32...+36°C.

Возможны кратковременные дожди с грозами, шквалами и даже градом. Осадки вероятны на западе, в Сумской, Полтавской областях, а вечером - в Харьковской и Одесской областях. В других регионах ожидается сухая погода.

В Киеве 17 июля будет тепло +26...+27°C без осадков.

Погода 18 июля

А уже в пятницу погода изменится кардинально. В большинстве областей температура воздуха снизится до более комфортных +20...+26°C. Даже на юге будет уже не так жарко +25...+29°C.

Только в Запорожской области столбики термометров могут достигать +33°C, а на крайнем востоке сохранится сильная жара.

Как предупредила Диденко, в этот день ожидаются ливни на западе, севере, Винницкой, Черкасской областях, а также ночью в Одесской области. В то же время южная часть страны и восток будут оставаться под влиянием сухой жаркой погоды.

В столице 18 июля прогнозируется значительное снижение температуры - до +20...+23°C, а также дожди.

"Готовьте зонты, таблетки от давления и головной боли, можно открывать широко окна и впускать свежий воздух, даже поискать, куда вы запихнули плед, потому что придется ночью укрываться", - добавила синоптик.