После рекорда 2024-го: торговля Китая с Россией сократилась впервые за пять лет

Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В прошлом году торговля Китая с Россией после рекордного уровня 2024 года упала впервые за пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Общий объем торговли между странами составил 1,63 триллиона юаней (234 миллиарда долларов), а падение произошло на фоне сокращения спроса на китайские авто в России и падения стоимости импорта российской нефти Китаем.

Китай помог экономике России после введения против страны-агрессора санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин покупал российскую нефть, уголь и газ и продавал РФ различные товары от авто до электроники.

Главное таможенное управление Китая отмечает, что двусторонняя торговля в юанях в прошлом году упала на 6,5% с рекордных 1,74 миллиарда юаней (249,4 млрд долларов) в 2024 году.

"Этот спад завершил четыре года подряд роста. Последний спад произошел в 2020 году, когда перебои, связанные с COVID-19, повлияли на торговлю. Китайский экспорт в Россию в прошлом году сократился на 9,9%, тогда как импорт из России снизился на 3,4%", - пишет Reuters.

Сокращение импорта нефти и пошлины на китайские авто

Расчеты показывают, что стоимость импорта российской сырой нефти в Китай упала на 19,6% до 328,5 миллиарда юаней (47 млрд долларов) за 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это произошло на фоне падения стоимости нефти.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, экспорт китайских авто в страну-агрессора сократился на 46% в январе-ноябре. Причиной стало повышение пошлины Россией на авто из Китая, которые наводнили ее рынок.

"Россия стремится остановить замедление двусторонней торговли. В сентябре, когда российский диктатор Владимир Путин посетил Пекин, две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в области энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта и сельского хозяйства", - говорится в статье.

 

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай "даже немного" не боятся НАТО. По его словам, они боятся США только из-за их сильной армии.

