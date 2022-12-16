Прогнозы делать рано. Днепропетровская область из-за ракетного удара была обесточена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Утренные удары россиян добавили новые проблемы нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать. Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений", - отметил Резниченко.

Он также подчеркнул, что регион был полностью обесточен. В настоящее время восстановленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры. В первую очередь, энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы и котельные.

Дальше будут подключаться к электросети жилые дома, но о точных сроках возобновления подачи света делать прогнозы пока рано.