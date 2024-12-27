После угроз в отношении канала Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Панаме

Избранный президентом США Дональд Трамп назначил комиссара округа Майами-Дейд Кевина Марино Кабреру послом в Панаме. Решение принято на фоне намерений США восстановить утраченный 25 лет назад контроль над Панамским каналом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Трамп назвал Кабрера "яростным борцом за принципы "Америка превыше всего", который, по его словам, сыграл важную роль в стимулировании экономического роста и укреплении международного партнерства.
"Мало кто разбирается в латиноамериканской политике так, как Кевин - он сделает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ работу, представляя интересы нашей страны в Панаме!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Панамский канал - судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.
Испано-американская война 1898 года усилила намерение США построить канал на Панамском перешейке с целью усиления влияния в Западном полушарии.
22 января 1903 года посол Колумбии Томас Эрран и госсекретарь США Джон Гей подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду США сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала.
Сооружение канала Министерство обороны США начало в 1904 году. Строительство реализовывалось под эгидой американского оборонного ведомства, а Панама фактически стала протекторатом США. На строительство понадобилось 10 лет, 400 млн долларов и 70 тысяч рабочих.
Соединенные Штаты контролировали Панамский канал до 31 декабря 1999 года, после чего передали его под протекторат правительства Панамы.
22 декабря 2024 года Дональд Трамп заявил о намерении восстановить контроль США над Панамским каналом.
Он отметил, что Панама, с которой США имеют дипломатические отношения с 1903 года, "обворовывает нас на Панамском канале так, как они даже не могли себе представить".
Трамп обвинил китайских солдат в незаконной эксплуатации канала и отметил, что "Соединенные Штаты вкладывают миллиарды долларов в "ремонт".
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Китай не имеет никакого влияния на администрацию канала и подчеркнул, что на канале отсутствуют китайские солдаты.
Китай не контролирует и не управляет каналом. В то же время дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings уже давно управляет двумя портами, расположенными на Карибском и Тихоокеанском входах в канал.
Подробнее о том, что стоит за словами Трампа о Гренландии и Панамском канале, - читайте в нашем аналитическом материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.