После угроз в отношении канала Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Панаме

Трамп назвал Кабрера "яростным борцом за принципы "Америка превыше всего", который, по его словам, сыграл важную роль в стимулировании экономического роста и укреплении международного партнерства.

"Мало кто разбирается в латиноамериканской политике так, как Кевин - он сделает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ работу, представляя интересы нашей страны в Панаме!", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

История Панамского канала

Панамский канал - судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.

Испано-американская война 1898 года усилила намерение США построить канал на Панамском перешейке с целью усиления влияния в Западном полушарии.

22 января 1903 года посол Колумбии Томас Эрран и госсекретарь США Джон Гей подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду США сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала.

Сооружение канала Министерство обороны США начало в 1904 году. Строительство реализовывалось под эгидой американского оборонного ведомства, а Панама фактически стала протекторатом США. На строительство понадобилось 10 лет, 400 млн долларов и 70 тысяч рабочих.

Соединенные Штаты контролировали Панамский канал до 31 декабря 1999 года, после чего передали его под протекторат правительства Панамы.