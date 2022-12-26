После победы мы построим в Мариуполе новые, современные предприятия, -"Метинвест"

Когда Мариуполь будет освобожден от российской оккупации, группа "Метинвест" начнет восстановление разрушенных заводов с использованием современных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова в интервью НВ .

"После деоккупации мы сможем вернуться в Мариуполь и начать восстанавливать наши предприятия, возвращать городу мир, а людям - работу и достойную зарплату. Мы будем строить там новую промышленность - более современную и экологичную", - поделился Рыженков.

По его словам, до войны одним из стратегических направлений работы компании была декарбонизация производства. Разработка стратегии, которая предусматривала ряд крупных проектов на 30-летнюю перспективу, достигла финальной стадии.

"Для финансирования восстановления Мариуполя и его предприятий потребуется помощь от правительства и репарации, которые мы получим от России", - пояснил Рыженков.

Как известно, 16 предприятий группы "Метинвест" в октябре подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России: они требуют привлечения ее к ответственности за разрушения, причиненные ею активам группы, и справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией. Еще более 10 предприятий группы подадут такие иски до конца года.

Напомним, в начале ноября стартовал проект "Возрождение Мариуполя". К его реализации присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР), украинские власти и представители крупного бизнеса - компании SCM и "Метинвест". Ожидается, что "Возрождение Мариуполя" станет самым масштабным проектом в Европе со Второй мировой войны.