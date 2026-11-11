После переговоров в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер отправятся к Путину, а затем - к Зеленскому

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Кушнер рассказал во время пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби.
"Завтра мы с Уиткоффом отправимся в Москву, чтобы встретиться с путиним и обсудить то, о чем шла речь сегодня, и попытаться достичь дальнейшего прогресса. Мы видим определенные возможности и перспективы", - сказал Кушнер.
Как отметил член украинской переговорной делегации Давид Арахамия, после того, как Виткофф и Кушнер съездят в Москву, а затем встретятся с Зеленским в Дублине, следует назначить дату нового раунда переговоров.
"У нас хороший импульс, чтобы найти решение до нового года", - добавил он.
Напомним, сегодня, 11 ноября, в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России по урегулированию войны.
Источники РБК-Украина сообщили, что основными темами первого дня переговоров в Абу-Даби были будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Европы, Украины и РФ. Также обсуждалась возможность проведения большого обмена пленниками.
Российская делегация после встречи заявила, что тема европейской системы безопасности на переговорах в Абу-Даби была центральной. В некоторых вопросах стороны смогли достичь взаимопонимания.