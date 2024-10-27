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После парламентских выборов в Грузии могут сменить президента

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Получив большинство мест в новом парламенте Грузии, партия "Грузинская мечта" сможет выбрать нового президента. Выборы пройдут в течение 45 дней после проведения первого заседания вновь избранного парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа.

Издание отмечает, что главу государства впервые выберут не граждане, а члены избирательной коллегии – депутаты парламента, высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик, члены представительных органов местного самоуправления.

При этом отстранить от должности действующего президента Саломе Зурабишвили, используя процедуру импичмента, "Мечта" не сможет. Для этого необходимо 100 голосов в парламенте, пишет Эхо Кавказа. 

Напомним, что сегодня, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, на которых соревнуются пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.

В Грузии закрылись все избирательные участки. Экзитполы дают противоположные результаты.

Явка, по предварительным данным, около 60%. По результатам обработки 68,69% бюллетеней "Мечта" набирает 52,94% голосов.

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Грузия