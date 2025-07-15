После падения российской "Герберы". Еврокомиссар призвал Литву создали "дроновый заслон"

"Это (падение дрона "Гербера" в Литве - ред.) свидетельствует о том, что существует вероятность попадания такого беспилотника в Литву. Готова ли Литва защищаться от таких беспилотников, имеет ли она достаточные возможности, остается вопросом без ответа", - отметил Кубилюс.

Он также добавил, что всегда призывал Литву и страны региона позаботиться о создании так называемого плана обороны восточной границы, плана физической обороны, прежде всего путем установления ряда физических барьеров на земле.

"По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание "барьера из дронов", - добавил еврокомиссар.

По словам Кубилюса, на сегодня существует не так много признаков готовности Литвы и стран Балтии отразить возможные атаки дронов со стороны России.

"Поэтому сегодня нам нужно не столько производить дроны или покупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро изготовить необходимое количество дронов для этого барьера", - подчеркнул литовский член Европейской комиссии.