После падения российской "Герберы". Еврокомиссар призвал Литву создали "дроновый заслон"

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал Литву и страны региона создать "дроновый заслон" и начать массово производить беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.Lt.
"Это (падение дрона "Гербера" в Литве - ред.) свидетельствует о том, что существует вероятность попадания такого беспилотника в Литву. Готова ли Литва защищаться от таких беспилотников, имеет ли она достаточные возможности, остается вопросом без ответа", - отметил Кубилюс.
Он также добавил, что всегда призывал Литву и страны региона позаботиться о создании так называемого плана обороны восточной границы, плана физической обороны, прежде всего путем установления ряда физических барьеров на земле.
"По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание "барьера из дронов", - добавил еврокомиссар.
По словам Кубилюса, на сегодня существует не так много признаков готовности Литвы и стран Балтии отразить возможные атаки дронов со стороны России.
"Поэтому сегодня нам нужно не столько производить дроны или покупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро изготовить необходимое количество дронов для этого барьера", - подчеркнул литовский член Европейской комиссии.
Напомним, 10 июля в Литве подняли истребители из-за неизвестного дрона из Беларуси. Из-за угрозы руководство страны перешло к укрытиям. Неизвестный беспилотник упал в километре от белорусской границы, возле закрытого пункта пропуска Шумск.
Сначала были подозрения, что воздушное пространство пересек беспилотник Shahed, но позже Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что, по предварительным данным, пограничники на заставе Кенска зафиксировали беспилотник, похожий на самолет.
Позже министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что это был российский беспилотник "Гербера" - дрон-приманка без боевой части, предназначенный для отвлечения ПВО. Как он смог долететь до территории Литвы через Украину и Беларусь, пока не установлено.
Впоследствии в Литве объяснили, что противовоздушная оборона не сбила российский дрон "Гербера", поскольку в мирное время воздушные объекты сбиваются только в исключительных случаях, ведь санкцию на удар дает лично министр обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.