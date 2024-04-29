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После обновления данных - врачебная комиссия: в ТЦК пояснили процедуру

Фото: ТЦК направит на врачебную комиссию всех, кто придет обновить данные (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Все граждане, пришедшие в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения данных, будут направлены на военно-врачебную комиссию.

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Telegraf.

"Военнообязанный гражданин, прибывающий для уточнения своих военно-учетных данных, однозначно будет направлен на ВВК, даже если ему предоставляют отсрочку", - сказал он.

Майор пояснил, что информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВЛК, является одним из пунктов военно-учетных данных. "Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", - заявил спикер.

Истомин также рассказал, что пригодность устанавливают ВВК, в состав которых входят гражданские врачи, не имеющие никакого отношения к ТЦК и СП. "У них есть доступ к Helsi, и всю информацию они берут оттуда. Ну и осматривают и опрашивают военнообязанных, конечно", - сообщил он.

В то же время предоставление отсрочек - это компетенция ТЦК. "Если гражданин не принесет документы, подтверждающие его право на отсрочку, если он не скажет об этом в ТЦК, то ясно, что мы и не сможем ее оформить", - рассказал майор.

По его словам, в ТЦК и СП следует приходить с личными и военно-учетными документами: паспортом, идентификационным кодом, военным билетом (или временным удостоверением). А для обновления данных нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих данных.

Всего документов определено более трех десятков. "Некоторые из них, вроде номера телефона, не нуждаются в документальном подтверждении. Однако для внесения в Единый реестр военнообязанных большинство изменений должно быть подтверждено соответствующими документами", - рассказал Истомин.

Напомним, с 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации. В течение следующих 60 дней мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать тремя способами: обратиться в ТЦК или СП, зарегистрировать электронный кабинет и выполнить обновление дистанционно через него или обратиться в ЦНАУ.

Кроме того, мужчины с ограниченным статусом годности должны пройти переосмотр обязательно в течение 9 месяцев.

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