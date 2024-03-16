После обстрела в Одессе. Клименко поручил пересмотреть алгоритмы спасателей

По словам министра, он провел в Одессе оперативное совещание с руководством ГСЧС, Национальной полиции, территориальным командованием Национальной гвардии и Госпогранслужбы, в ходе которой обсудили ситуацию с вражескими обстрелами в Украине.

"Только за минувшие сутки враг нанес 400 ударов по 10 регионам страны", - рассказал чиновник.

Он отметил, что экстренные службы системы МВД находятся в полной готовности к реагированию на ЧС.

"В то же время, дал указание провести детальный анализ существующих инструкций и при необходимости внести коррективы в алгоритм работы, учитывая оперативную обстановку", - подчеркнул Клименко.

Повторные российские удары и обстрелы Одессы 15 марта

Следует отметить, что российские оккупанты при обстрелах территории Украины активно практикуют нанесение повторных ударов, когда на местах уже работают экстренные службы, спасатели и медики, оказывая пострадавшим помощь и ликвидируя последствия. В частности, таким атакам подвергались Херсон и правобережная часть области после освобождения от оккупации, и аналогичные случаи происходили в других городах, их количество и частота увеличивается.

Вчера войска РФ нанесли по Одессе ракетные удары по гражданской инфраструктуре по тому же принципу - по прибытии к месту событий медиков и спасателей, враг повторно совершил обстрел.

По состоянию на сегодняшний день, известно о 21 жертве, еще более 70 человек получили ранения, также есть и те, кто находится в тяжелом состоянии. Среди погибших есть сотрудники ГСЧС, медик.