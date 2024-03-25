После обстрела Киеве есть пострадавшие

После ракетного удара по Киеву 25 марта есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Сейчас двое пострадавших в Печерском районе. Одной женщине оказали помощь на месте. Вторую - медики госпитализировали", - рассказал он в 11:15.

Буквально через несколько минут (11:22) Кличко уточнил, что количество пострадавших возросло до 4 людей.

"Четверо пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двое, в том числе 16-летняя девушка, госпитализированы", - отметил мэр.

К 11:42 уже пятеро пострадавших в Печерском районе.

"Трем медики оказали помощь на месте. Двое - госпитализированы", - констатировал Кличко.