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После обстрела Киеве есть пострадавшие

Киев, Понедельник 25 марта 2024 11:22
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После обстрела Киеве есть пострадавшие Фото: после обстрела Киева 25 марта есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После ракетного удара по Киеву 25 марта есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Сейчас двое пострадавших в Печерском районе. Одной женщине оказали помощь на месте. Вторую - медики госпитализировали", - рассказал он в 11:15.

Буквально через несколько минут (11:22) Кличко уточнил, что количество пострадавших возросло до 4 людей.

"Четверо пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двое, в том числе 16-летняя девушка, госпитализированы", - отметил мэр.

К 11:42 уже пятеро пострадавших в Печерском районе.

"Трем медики оказали помощь на месте. Двое - госпитализированы", - констатировал Кличко.

Ракетный удар по Киеву

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Облромки ракет упали в нескольких района столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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