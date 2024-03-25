После обстрела Киеве есть пострадавшие
После ракетного удара по Киеву 25 марта есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Сейчас двое пострадавших в Печерском районе. Одной женщине оказали помощь на месте. Вторую - медики госпитализировали", - рассказал он в 11:15.
Буквально через несколько минут (11:22) Кличко уточнил, что количество пострадавших возросло до 4 людей.
"Четверо пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двое, в том числе 16-летняя девушка, госпитализированы", - отметил мэр.
К 11:42 уже пятеро пострадавших в Печерском районе.
"Трем медики оказали помощь на месте. Двое - госпитализированы", - констатировал Кличко.
Ракетный удар по Киеву
Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.
Облромки ракет упали в нескольких района столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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