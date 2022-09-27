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Оккупанты снова ударили по Сумской области, применив "Грады" и минометы

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Сумы, Вторник 27 сентября 2022 12:15
Оккупанты снова ударили по Сумской области, применив "Грады" и минометы Фото: оккупанты снова ударили по Сумской области, применив "Грады" и минометы (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска снова обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг ударил из "Градов" и минометов по Шалыгинской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, вчера вечером около 22:00 россияне выпустили из "Градов" 18 снарядов. Обошлось без жертв и разрушений.

Утром 27 сентября оккупанты продолжили обстрел Шалыгинской общины. Враг обстрелял населенный пункт из минометов. Зафиксировано три прилета.

Также россияне применили автоматическое оружие. Последствия обстрелов выясняются.

Напомним, вчера вечером российские войска выпустили по Сумской области шесть ракет. Под удар попали несколько громад Шосткинского района. В результате обстрела в некоторых населенных пунктах района пропало электроснабжение.

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