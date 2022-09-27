Оккупанты снова ударили по Сумской области, применив "Грады" и минометы

Российские войска снова обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг ударил из "Градов" и минометов по Шалыгинской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Утром 27 сентября оккупанты продолжили обстрел Шалыгинской общины. Враг обстрелял населенный пункт из минометов. Зафиксировано три прилета.

Так, вчера вечером около 22:00 россияне выпустили из "Градов" 18 снарядов. Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, вчера вечером российские войска выпустили по Сумской области шесть ракет. Под удар попали несколько громад Шосткинского района. В результате обстрела в некоторых населенных пунктах района пропало электроснабжение.

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