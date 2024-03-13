После новых угроз Путина. США не видят признаков, что РФ хочет применить ядерку, - Reuters

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что Путин своим новым выпадом, вероятно, в очередной раз подтвердил ядерную доктрину России, согласно которой она применит ядерное оружие, "если ее суверенитет окажется под угрозой".

"Мы не увидели никаких причин для корректировки нашей ядерной позиции, равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - отметил он.

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал странам Запада.

В частности, он заявлял о готовности к ядерному удару "с военно-технической точки зрения". По словам главы Кремля, ядерные ракеты якобы постоянно находятся в состоянии боевой готовности.

При этом он добавлял, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины "никогда не было".

Напомним, 29 февраля Путин также угрожал странам Запада российским ядерным оружием. Он хвастался конкретными видами вооружений, которые разработали в России.

Более детально о высказываниях Путина - в материале РБК-Украина.