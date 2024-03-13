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После новых угроз Путина. США не видят признаков, что РФ хочет применить ядерку, - Reuters

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки пока не наблюдают признаков того, что Россия готовится к ядерному удару по Украине после новых угроз диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что Путин своим новым выпадом, вероятно, в очередной раз подтвердил ядерную доктрину России, согласно которой она применит ядерное оружие, "если ее суверенитет окажется под угрозой".

"Мы не увидели никаких причин для корректировки нашей ядерной позиции, равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - отметил он. 

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал странам Запада. 

В частности, он заявлял о готовности к ядерному удару "с военно-технической точки зрения". По словам главы Кремля, ядерные ракеты якобы постоянно находятся в состоянии боевой готовности. 

При этом он добавлял, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины "никогда не было". 

Напомним, 29 февраля Путин также угрожал странам Запада российским ядерным оружием. Он хвастался конкретными видами вооружений, которые разработали в России. 

Более детально о высказываниях Путина - в материале РБК-Украина

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна России против Украины