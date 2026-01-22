После ночных ударов РФ зафиксированы обесточивания в трех регионах, - Минэнерго

Российские войска ночью атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях Украины, в результате чего зафиксированы обесточивания в трех регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"В результате ночной атаки врага на утро обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью", - отметили в Минэнерго.
Сообщается, что в Киеве и области ситуация остается сложной. Над восстановлением света и тепла в столице работают более 160 бригад. Частично стабилизирована работа теплогенерации, на критических объектах задействованы генераторы, развернуты пункты помощи ГСЧС.
Также операторы систем распределения в Киеве и области продолжают применять сетевые ограничения. Как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются и в Одесской области.
В большинстве регионов в связи с перегрузкой оборудования в условиях высокого уровня потребления вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Также из-за сложных погодных условий обесточены 11 населенных пунктов на Полтавщине, ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 22 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,8% ниже, чем в это время предыдущего дня - в среду. Причина таких изменений - вынужденное применение значительно большего объема мер ограничения, чем в предыдущие сутки.
Вчера, 21 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 3,2% выше, чем максимум предыдущего дня - во вторник, 20 января. Причина - меньшее количество обесточенных потребителей, чем после массированной атаки предыдущих суток.
Напомним, в Украине сегодня, 22 января, действуют графики отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Во многих регионах 22 января свет могут выключать до 16 часов в сутки или применять аварийные обесточивания.