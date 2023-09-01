После крупнейших лесных пожаров в ЕС Греция будет использовать дроны и спецдатчики

Отмечается, что заявление о БПЛА и специальных датчиках прозвучало от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса также после критики со стороны климатических активистов по поводу разрушительного лесного пожара, что продолжается в северо-восточном регионе Эврос почти две недели, и унес жизни как минимум двадцати человек.

Так, экологи, выступающие за более активные международные действия по сдерживанию изменения климата, ранее обвинили власти Греции трате на тушение пожаров больше средств, чем на их предотвращение.

Мицотакис в ходе выступления в парламенте заявил, что в этом году на предотвращение лесных пожаров были потрачены десятки миллионов евро, но этого все равно недостаточно.

"Хотя мы были подготовлены лучше, чем в любой другой год, мы столкнулись с беспрецедентным сочетанием инцидентов", - сказал он.

Греческий премьер также сослался на сильную волну тепла в июле, самую продолжительную за последние годы в стране, а затем на необычно сильный ветер.

По словам Мицотакиса, власти предприняли шаги по приобретению более 100 дронов для мониторинга лесных пожаров в режиме реального времени.

Также планируется установить датчики температуры на археологических объектах и в лесах с повышенным риском пожаров, а в ближайшее время будут наняты около 500 ученых-лесоводов и еще 1000 пожарных.

Лесные пожары в Греции

Напомним, что в Греции с конца июля бушуют лесные пожары. Согласно официальным данным, в результате огненного ЧП погиб по меньшей мере 21 человек, из которых 20 - вблизи Александруполиса.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями "Коперник", пожар в Эвросе уничтожил по меньшей мере 812,6 квадратных километров, что больше площади Нью-Йорка (778,2 квадратных километров).

Как заявили во Всемирном фонде дикой природы, по меньшей мере 30% охраняемого леса Дадия-Лефкими-Суфли в Греции было потеряно.

Также сообщалось, что в последние дни греческие правоохранители совершили 79 арестов граждан, подозреваемых в причастности к поджогам.