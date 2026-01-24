После морозов идут осадки: сегодня будет мокро по всей стране

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня почти по всей Украине прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом. На Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается умеренный мокрый снег с дождем и гололедом.

На остальной территории на дорогах также будет удерживаться гололедица, местами опустится туман, а на ветвях деревьев и проводах - изморозь.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. На северо-востоке страны ночью температура опустится до -10...-15°, днем ожидается -7...-12°.

На юге, в Закарпатье и Прикарпатье, ночью будет от 0 до -5°, днем от -3° до +2°. На остальной территории страны ночью -6...-11°, днем -4...-9°.

Погода в Киеве

В Киеве синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом. Температура ночью -9...-11°, днем -7...-9°. На дорогах гололедица.