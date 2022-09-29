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После мобилизации и "референдумов" возможна эскалация на фронте: в Генштабе раскрыли детали

Фото: после мобилизации и "референдумов" возможна эскалация на фронте (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Последствием "референдумов" на оккупированных территориях Украины и мобилизации в РФ может стать эскалация на фронте. В частности, россияне могут попытаться активизировать боевые действия на востоке и юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", - отметил Громов.

Он также отметил, что любые заявления россиян не меняют ничего для Украины.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что ситуация на фронте не может измениться из-за начала мобилизации в России.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, в России призвали более 100 тысяч человек с начала мобилизации.

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