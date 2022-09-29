После мобилизации и "референдумов" возможна эскалация на фронте: в Генштабе раскрыли детали

Последствием "референдумов" на оккупированных территориях Украины и мобилизации в РФ может стать эскалация на фронте. В частности, россияне могут попытаться активизировать боевые действия на востоке и юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", - отметил Громов. Он также отметил, что любые заявления россиян не меняют ничего для Украины.