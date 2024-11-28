После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новый график

Массированная атака

Напомним, Россия 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Как отметили в Минэнерго, энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где позволяет ситуация безопасности.

Как сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, по прогнозу от "Укрэнерго", экстренные отключения будут продолжаться до вечера, до 20:00.

Напомним, Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября.