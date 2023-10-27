После Клищиевки освободят Бахмут? Разговор с десантниками 80-й бригады

Об освобождении Клищиевки, контрнаступлении ВСУ на Бахмутском направлении и работе украинских разведчиков – в репортаже корреспондента РБК-Украина Анастасии Рокитной из Донбасса.

В сентябре Вооруженные силы сообщили об освобождении населенного пункта Клищиевка, расположенного к югу от Бахмута. Среди других в это село зашла 80-я десантно-штурмовая бригада. Как рассказывают ее бойцы, бои за Клищиевку были тяжелыми. Враг всеми силами старался не подпустить их в оккупированный населенный пункт, используя автоматические и противотанковые гранатометы, минометы, ствольную и реактивную артиллерию, коптеры и авиацию.

Несмотря на наступление украинского войска, россияне не переставали штурмовать в ответ, целыми волнами наступать на позиции украинских сил. И все же 17 сентября Вооруженные силы Украины взяли Клищиевку под свой контроль.

РБК-Украина удалось побывать на полигоне с разведчиками 80-й бригады, чтобы пообщаться и увидеть, как они готовятся к дальнейшей работе на Бахмутском направлении.

Это стандартная практика: если военные не воюют, готовятся к боям. Свои умения нужно отшлифовывать, даже если в условиях боя мысль только одна: как бы выжить. В это время на помощь приходят базовые знания ведения боя. На полигоне это как раз изучают и повторяют.

Часть бойцов были на службе еще до большого вторжения, часть стали добровольцами после 24 февраля. Каждого дома ждет семья, о которой говорят с теплой и одновременно горькой улыбкой – скучают. Они не называют нам своих позывных, а тем более имен. Работа разведчиков включает в себя довольно специфические задачи, которые нужно выполнять, как они говорят, "тихо, качественно и скрыто".

"В условиях сегодняшней войны у нас бывают совершенно разные задачи, даже эвакуация раненых. Но главная наша задача – разведать обстановку на участке фронта, подвести штурмовую группу, а затем снова – разведать обстановку и подвести группу. Так мы и работаем, так и происходило освобождение Клещиевки", – рассказывает один из бойцов.

Каждый заход группы тщательно планировался, однако ситуация постоянно менялась. Военным приходилось продумывать малейшие шаги, а затем импровизировать на месте. Враг эти четыре месяца оккупации крепко держался за Клещиевку, впившись в нее как клещ.

По словам разведчиков, несмотря на то, что сегодня населенный пункт находится под контролем украинских сил, ситуация остается тяжелой. Россияне продолжают обстрелы, а настоящего покоя это село дождется еще не скоро. Оно было очень важно для врага, потому что находится у Бахмута – такая локация влияла на логистические маршруты, по которым армия РФ подвозит вооружение. В окрестностях Клещиевки есть высокие холмы, которые позволяют контролировать и Бахмут, и автодорогу на Горловку, которая проходит в 4 км к востоку.

Кроме того, чем ближе подходит украинская артиллерия, тем глубже в тыл врага она может доставать снарядами. Поэтому Клещиевка находится под постоянным огнем, а в ее окрестностях продолжаются бои.

"После потери населенных пунктов Андреевки и Клещиевки, враг проводит многочисленные контратаки по разным направлениям, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, протянувшегося от Бахмута к Горловке", – заявлял командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

В последнем отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что ВСУ продвинулись через железную дорогу к северу от Клещиевки. По данным экспертов, украинские подразделения пересекли железнодорожную линию севернее Клищиевки, которая расположена в семи километрах юго-западнее Бахмута. Это подтверждают предварительные заявления Генерального штаба ВСУ и даже российских военкоров-пропагандистов.

Еще в июле Сырский также говорил, что стратегическая цель ВСУ на этом направлении – окружить Бахмут. Учитывая вектор украинского контрнаступления на этом участке, такая цель до сих пор актуальна. Украинская армия пытается зайти с "черного входа" и таким образом прижать окупантов. Этим и занимается 80-я бригада ДШВ – те ребята, с которыми мы общаемся уже на полигоне.

Сейчас они берут в руки оружие, чтобы отстрелять по условному врагу. Чувствуется, что они вместе работают не в первый раз, некоторые действия даже не озвучивают, общаются сигнальными жестами. Во время перерыва подходим к ним, чтобы поговорить и даже в разговоре ощущается слаженность: один начинает отвечать, другой подхватывает.

Так мы узнаем, что россияне на этом направлении пытаются взять под контроль "небо", используя FPV-дроны, активно "гуляющие" по линии фронта. Они стали новым вызовом для украинских бойцов, потому что здесь враг сумел наладить и производство, и обучение. Российские операторы коптеров-камикадзе достаточно умело работают на этом участке фронта, атакуя как технику, так и личный состав.

"Но на каждое их ноу-хау у нас есть ответ. По факту, это они от нас увидели эффективность работы коптеров, и занялись этим вопросом. Но мы научились воевать и с такими дронами", – рассказывает один из разведчиков.

Он не уверен, удастся ли освободить Бахмут до конца зимы, говорит, что "ресурсы есть: как у украинской стороны наступать, так и у российской – "оборонять". Но в чем он уверен точно – в том, что борьбу нужно продолжать. И, несмотря на усталость, его побратимы не готовы "ни к какому перемирию".

"У нас сейчас появился шанс дать им отпор. Никакие мирные переговоры не помогут, потому что они снова будут лезть. Надо поставить точку в этой войне. Через несколько лет после такого "перемирия" они могут быть более подготовлены и снова напасть" , – считают бойцы.

Военные обладают силами и мотивацией. Многие во время разговора вспоминают о погибших побратимах, кто-то и сам думает о смерти. Каждый новый "выход" несет за собой высокий риск. Смехом они пытаются отбросить мысли о самом худшем, но каждый знает, какая реальность на поле боя. Украинским бойцам важно поддерживать друг друга и знать, что в случае чего побратим поможет и вытащит из "огня смерти".

Чего не скажешь о противнике. По словам разведчиков, они не забирают раненых, оставляют их "гнить" в украинской земле. Наверное, чувствуют отношение к ним со стороны своего командования, и соответственно так поступают и друг с другом.

"Они не хотят забирать раненых. А те же кричат, нам хорошо слышно. Их крики расстилаются по полю. Умирают, потому что им не оказывают помощь", – говорит украинский боец.

Такая реальность на восточном фронте встречается часто.

И если Клищиевку и Андреевку удалось взять под контроль, то впереди еще долгие месяцы освобождения других населенных пунктов, чтобы хотя бы подступить к Бахмуту.