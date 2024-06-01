Известная авиакомпания США отложила запуск корабля к МКС

Новая космическая капсула Starliner во время своего первого испытательного полета с экипажем была остановлена. Это произошло вторично через несколько недель из-за неопределенной технической проблемы, что раз привело к отложению миссии по меньшей мере еще на 24 часа.

Капсула Starliner в форме резиновой капли была готова к старту из космического центра Кеннеди НАСА во Флориде на ракете Atlas V, созданной United Launch Alliance, Boeing-Lockheed Martin (LMT.N), однако менее чем за четыре минуты до взлета компьютер наземной системы запустил команду автоматического прерывания, приостановившую обратный отсчет, по словам представителей миссии.

Следующее доступное окно для запуска миссии - завтра, 2 июня, примерно в полдень.