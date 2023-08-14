После бухгалтерской ошибки. США объявили новый военный пакет для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. От предыдущих он отличается не столько суммой, сколько источником средств.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа", - заявил он.
По словам Блинкена, в пакет, стоимостью 200 млн долларов, входят:
"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", - подчеркнул Блинкен.
В частности, новый пакет военной помощи будет включать:
Отметим, этот пакет предоставляется по программе Presidential Drawdown Authority, когда вооружения передаются со складов американской армии.
Несмотря на относительно небольшой объем помощи, нынешний транш прежде всего отличается источником средств, которые были высвобождены из-за бухгалтерской ошибки.
Ошибка в подсчете стоимости помощи по программе PDA оценена в 6,2 млрд долларов суммарно за 2022 и частично за 2023 финансовые годы. Причиной стало то, что вооружение для Украины оценивали, исходя из стоимости замены, а не фактической стоимости предоставленной техники и оружия.
Примечательно, что 2023 финансовый год в США завершается 30 сентября и такими темпами по 200 млн долларов для передачи всего остатка до конца финансового года нужно объявлять такие пакеты по несколько раз в неделю. Но очевидно, что эти деньги перейдут уже на следующий финансовый год.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в августе направит Сенату запрос о дополнительной помощи Украине.
Предыдущий пакет на 400 млн долларов включал разнообразное вооружение от разведывательных мини-дронов Black Hornet до бронетранспортеров и ракет для HIMARS и Patriot.
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