После "бавовны". Оккупанты учат жителей Крыма поведению во время воздушной тревоги
Российские оккупанты пытаются научить жителей временно неподконтрольного Украине Крыма поведению во время воздушной тревоги на фоне частых взрывов на полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.
По информации ведомства, после постоянных взрывов в Крыму оккупанты начали раздавать жителям так называемые рекомендации о том, как необходимо вести себя во время воздушной тревоги.
"Все было бы хорошо, если бы не русский язык и запрет брать домашних питомцев в хранилища", - добавляют в Представительстве президента.
Напомним, ранее стало известно, что 31 декабря в Джанкое, который находится на севере Крыма, были слышны взрывы. Местные жители рассказывали о работе ПВО.
Также мы писали, что в Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.
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