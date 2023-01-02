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После "бавовны". Оккупанты учат жителей Крыма поведению во время воздушной тревоги

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Понедельник 02 января 2023 19:44
После "бавовны". Оккупанты учат жителей Крыма поведению во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: оккупанты учат жителей Крыма поведению во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты пытаются научить жителей временно неподконтрольного Украине Крыма поведению во время воздушной тревоги на фоне частых взрывов на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

По информации ведомства, после постоянных взрывов в Крыму оккупанты начали раздавать жителям так называемые рекомендации о том, как необходимо вести себя во время воздушной тревоги.

"Все было бы хорошо, если бы не русский язык и запрет брать домашних питомцев в хранилища", - добавляют в Представительстве президента.

Напомним, ранее стало известно, что 31 декабря в Джанкое, который находится на севере Крыма, были слышны взрывы. Местные жители рассказывали о работе ПВО.

Также мы писали, что в Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.

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Крим Взрыв Война России против Украины воздушная тревога
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