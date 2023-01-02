После "бавовны". Оккупанты учат жителей Крыма поведению во время воздушной тревоги

Российские оккупанты пытаются научить жителей временно неподконтрольного Украине Крыма поведению во время воздушной тревоги на фоне частых взрывов на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в АР Крым в Facebook .

По информации ведомства, после постоянных взрывов в Крыму оккупанты начали раздавать жителям так называемые рекомендации о том, как необходимо вести себя во время воздушной тревоги.

"Все было бы хорошо, если бы не русский язык и запрет брать домашних питомцев в хранилища", - добавляют в Представительстве президента.