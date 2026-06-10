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После атаки дронов в России остановился еще один крупный НПЗ, - Reuters

22:11 10.06.2026 Ср
2 мин
Почему этот завод считается важным для российской нефтяной отрасли?
aimg Мария Науменко
Фото: российский спасатель на месте пожара (Getty Images)

Серия атак на российскую энергетическую инфраструктуру продолжается. После удара беспилотников один из нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" был вынужден полностью остановить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным двух источников в отрасли, 10 июня в Самарской области России приостановил работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру российской компании "Роснефть".

В среду утром, 10 июня, губернатор Самарской области сообщал об атаке беспилотников на регион.

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Собеседники издания отметили, что удар дрона вызвал повреждение оборудования и пожары на НПЗ.

После атаки была остановлена работа двух установок первичной переработки нефти - CDU-4 и CDU-5. Мощность каждой из них составляет около 10 тысяч тонн сырья в сутки, или примерно 73 тысячи баррелей.

Куйбышевский НПЗ является частью Самарского нефтеперерабатывающего хаба "Роснефти", в который также входят Новокуйбышевский и Сызранский заводы.

При этом Сызранский НПЗ, по данным отраслевых источников, не работает еще с 21 мая после предыдущей атаки дронов. Новокуйбышевский завод после удара в апреле также не возобновил работу на полную мощность.

По данным отраслевых источников, в 2024 году Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод переработал 4,7 млн тонн нефти, или 94 400 баррелей в сутки, произведя 0,8 млн тонн бензина, 1,4 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.

Напомним, 8 июня Силы обороны Украины нанесли удары по трем крупным нефтяным объектам на территории России.

По данным Генштаба ВСУ, значительные повреждения получили перевалочная нефтебаза "Грушевая" в Краснодарском крае, нефтеперекачивающая станция "Красноармейск" в Саратовской области и производственно-диспетчерская станция "Красный Яр" в Волгоградской области.

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