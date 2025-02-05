После атаки дронов на ГПЗ Астрахань накрыло газовое облако, но россиян просят не волноваться

"Утром город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, появляющийся после обработки (процесс одорирования газа). Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ", - заявил Бабушкин.

По его словам, на заводе сейчас ведутся восстановительные работы и специалисты уже приступили к запуску производства.

"Сейчас идет процесс пусконаладки, в частности запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы. Часть из них была погашена в связи с остановкой работы завода", - написал он.

Облако газа, которое накрыло сам город и распространяется по области, якобы появилось из-за того, выпуск газа для того, чтобы запустить факельное горение. При этом он заявил, чтобы россияне не беспокоились, ведь это облако газа смещается в степь.

"Природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется. Хочу предупредить астраханцев, в ближайшие дни, до выхода завода на плановый режим работы, подобные ситуации возможны", - уверяет он.

Атака дронов 3 февраля

Напомним, в ночь на 3 февраля территория Российской Федерации снова подверглась атаке дронов. Под ударом оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью.

Впоследствии источники РБК-Украина рассказали, что дроны СБУ и ССО в ночь на понедельник, 3 февраля, атаковали Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод, в России.