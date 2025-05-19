В Румынии разрешили сбивать "неизвестные" дроны: в каких случаях

По данным СМИ, Боложан подписал два закона, которые недавно принял парламент Румынии.

Первый позволяет уничтожение беспилотников, которые незаконно находятся в воздушном пространстве Румынии. Второй - регулирует участие военных в миссиях и операциях на территории страны в мирный период.

Согласно документу, беспилотники, незаконно пересекающие государственную границу Румынии и находящиеся в ее воздушном пространстве без соответствующего разрешения, могут быть уничтожены или нейтрализованы в случае, если их полет невозможно взять под контроль силами Румынии или военными подразделениями НАТО/

"Неизвестные" дроны в Румынии

Напомним, Румыния граничит с южной границей Украины. Периодически, после массированных дроновых атак Российской Федерации по территории Украины в Румынии находят обломки неизвестных дронов или сами же беспилотники.

В частности, мы писали, что на территории Румынии обнаружили фрагменты российских беспилотников "Герань". Эти дроны РФ использовала для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в Одесской области ночью 13 февраля.

Один беспилотник разбился примерно в километре от Дуная вблизи границы с Украиной, а его фрагменты были найдены примерно в 5 км к западу от украинского города Рени.

Второй обнаружили в 500 метрах от берега Дуная и примерно в 5 км к югу от Рени.