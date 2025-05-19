В Румынии разрешили сбивать "неизвестные" дроны: в каких случаях

Временный президент Румынии Илие Боложан расширил полномочия армии. Теперь военные смогут сбивать дроны, которые незаконно находятся в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
По данным СМИ, Боложан подписал два закона, которые недавно принял парламент Румынии.
Первый позволяет уничтожение беспилотников, которые незаконно находятся в воздушном пространстве Румынии. Второй - регулирует участие военных в миссиях и операциях на территории страны в мирный период.
Согласно документу, беспилотники, незаконно пересекающие государственную границу Румынии и находящиеся в ее воздушном пространстве без соответствующего разрешения, могут быть уничтожены или нейтрализованы в случае, если их полет невозможно взять под контроль силами Румынии или военными подразделениями НАТО/
Напомним, Румыния граничит с южной границей Украины. Периодически, после массированных дроновых атак Российской Федерации по территории Украины в Румынии находят обломки неизвестных дронов или сами же беспилотники.
В частности, мы писали, что на территории Румынии обнаружили фрагменты российских беспилотников "Герань". Эти дроны РФ использовала для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в Одесской области ночью 13 февраля.
Один беспилотник разбился примерно в километре от Дуная вблизи границы с Украиной, а его фрагменты были найдены примерно в 5 км к западу от украинского города Рени.
Второй обнаружили в 500 метрах от берега Дуная и примерно в 5 км к югу от Рени.
Также мы писали, что в ночь на 1 марта Российская Федерация в очередной раз осуществила атаку дронами на Украину. После этого обломки российского дрона были обнаружены на территории Румынии.
А в ночь на вторник, 29 апреля, Румыния поднимала в небо авиацию на фоне атаки российских дронов на приграничные районы Украины.
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