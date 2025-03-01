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В Румынии после ночной атаки РФ на Украину обнаружили остатки российского дрона

Румыния, Суббота 01 марта 2025 17:58
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В Румынии после ночной атаки РФ на Украину обнаружили остатки российского дрона Фото: в Румынии обнаружили остатки российского дрона (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 1 марта Российская Федерация в очередной раз осуществила атаку дронами на Украину. После этого обломки российского дрона были обнаружены на территории Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Команда специалистов Министерства национальной обороны, Румынской разведки и Министерства внутренних дел в пресс-релизе заявила, что фрагменты дрона, обнаруженные в уезде Галац, имеют российское происхождение.

drona fragmenteФото: в Румынии обнаружили обломки российского дрона (border.gov.md)

"На основе проведенных экспертиз было установлено, что на борту дрона находился активный боевой заряд, который будет контролируемо взорван на месте, чтобы устранить любую угрозу для местного населения", - пояснили представители власти.

Известно, что инцидент произошел примерно в 500 метрах от границы с Молдовой, в незаселенной местности, и не нанес ущерба инфраструктуре.

"Операция продолжается на момент публикации этого сообщения. Подразделения МВД ввели все необходимые меры безопасности, включая установление защитного периметра, ограничение доступа и усиленное патрулирование, чтобы предотвратить попадание посторонних лиц в зону риска", - добавили представители власти.

Атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 1 марта российские войска снова атаковали Украину десятками дронов. Известно, что в целом оккупанты запустили полторы сотни беспилотников. При этом более 100 были сбиты противовоздушными системами обороны.

При этом подвергся массированной воздушной атаке Харьков. В городе пострадали семь человек, попадания были зафиксированы в трех районах, начался пожар в медучреждении.

Также дроны атаковали и Одесскую область. Здесь один человек погиб, еще трое были ранены.

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