После атак на аэродромы у РФ нет безопасных зон. Удары могут достать до Сибири, - FT

Представители украинского Министерства обороны и аналитики заявили, что удары по аэродромам являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование.

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири", - сказал на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.

Издание отмечает, что Украина публично не взяла на себя ответственность за удары и многие детали остаются секретными, что также характерно для других операций Киева, в том числе атака на базу РФ в Севастополе. Но что отличает последние удары Украины от других, так это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО, поразив стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми.

Аналитики считают, что одним из долгосрочным результатом атак может стать рассредоточение Россией своих самолетов внутри страны, что поможет защитить их от новых атак, но усложнит операции с их участием.

"Эти атаки... безусловно, сделают россиян менее уверенными... Им придется подумать о том, как распределять военное имущество и обеспечивать его безопасность", - сказал представитель западного министерства обороны, добавив, что "русские будут сомневаться в своей способности защищать свои стратегические объекты в стране".