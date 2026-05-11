После 40 лет без изменений: IKEA закрывает магазин в Швеции и переходит на новый формат

IKEA впервые за более чем 40 лет закрывает один из своих магазинов в Швеции. Компания прекратит работу большого магазина в городе Бурленге и откроет вместо него компактный формат в местном торговом центре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Liga.net.
Главное:
В компании заявили, что новый формат магазина будет адаптирован к "ритейлу будущего".
По данным IKEA Sweden, сейчас более 20% продаж компании приходится на онлайн-каналы. Кроме того, многие покупатели начинают покупки именно в цифровом формате еще до посещения магазина или оформления доставки.
Поэтому компания решила перейти к более компактному формату торговых пространств.
Новый магазин IKEA планируют открыть в первой половине года в одном из торговых центров Бурленге.
При этом нынешний магазин в городе считается относительно новым для IKEA - его открыли только в 2013 году после длительных переговоров и подготовки.
Сейчас в магазине IKEA в Бурленге работают около 230 человек.
В компании отметили, что меньшие магазины обычно требуют меньшего количества персонала, однако подчеркнули, что процесс пока находится на начальном этапе.
Решение IKEA вызвало недовольство у властей Бурленге.
Председатель муниципального совета заявил шведскому телеканалу SVT, что местные власти предупредили о закрытии лишь незадолго до официального объявления.
По его словам, муниципалитет ранее потратил значительные ресурсы для открытия магазина IKEA в городе.
Теперь в мэрии планируют пересмотреть действующие соглашения с компанией.