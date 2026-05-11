После 40 лет без изменений: IKEA закрывает магазин в Швеции и переходит на новый формат

13:40 11.05.2026 Пн
2 мин
Компания меняет формат работы из-за онлайн-шопинга и переезжает в меньший магазин
Анастасия Мацепа
Фото: IKEA закроет магазин в шведском Бурленге (Getty Images)

IKEA впервые за более чем 40 лет закрывает один из своих магазинов в Швеции. Компания прекратит работу большого магазина в городе Бурленге и откроет вместо него компактный формат в местном торговом центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Liga.net.

Читайте также: Apple и IKEA теперь "совместные"? РФ официально готовит механизм кражи западных брендов

Главное:

  • IKEA закрывает магазин в Бурленге.
  • Это первое закрытие магазина компании в Швеции за более чем 40 лет.
  • Новый магазин будет более компактным.
  • Компания объясняет изменения переходом покупателей в онлайн.
  • В нынешнем магазине работают около 230 человек.

Почему IKEA закрывает магазин

В компании заявили, что новый формат магазина будет адаптирован к "ритейлу будущего".

По данным IKEA Sweden, сейчас более 20% продаж компании приходится на онлайн-каналы. Кроме того, многие покупатели начинают покупки именно в цифровом формате еще до посещения магазина или оформления доставки.

Поэтому компания решила перейти к более компактному формату торговых пространств.

Что известно о новом магазине

Новый магазин IKEA планируют открыть в первой половине года в одном из торговых центров Бурленге.

При этом нынешний магазин в городе считается относительно новым для IKEA - его открыли только в 2013 году после длительных переговоров и подготовки.

Что будет с работниками

Сейчас в магазине IKEA в Бурленге работают около 230 человек.

В компании отметили, что меньшие магазины обычно требуют меньшего количества персонала, однако подчеркнули, что процесс пока находится на начальном этапе.

Реакция местных властей

Решение IKEA вызвало недовольство у властей Бурленге.

Председатель муниципального совета заявил шведскому телеканалу SVT, что местные власти предупредили о закрытии лишь незадолго до официального объявления.

По его словам, муниципалитет ранее потратил значительные ресурсы для открытия магазина IKEA в городе.

Теперь в мэрии планируют пересмотреть действующие соглашения с компанией.

