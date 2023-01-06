После 40 лет работы. Иран закрывает Французский институт из-за карикатуры в Charlie Hebdo

Иран объявил о закрытии Французского исследовательского института в Тегеране в знак протеста против публикации карикатур на религиозную власть страны в сатирическом журнале Charlie Hebdo.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
"Министерство прекращает деятельность Французского института исследований в Иране в качестве первого шага", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.
Французский научно-исследовательский институт в Иране, связанный с министерством иностранных дел Франции, является историческим и археологическим институтом, основанным в 1983 году. После многолетнего закрытия он был вновь открыт, когда Хасан Рухани стал президентом Ирана.
Министерство иностранных дел Франции заявило в четверг, что оно не было официально проинформировано о закрытии французского института.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян предупредил ранее, что Париж выбрал неправильный путь, разрешив публикацию карикатур на верховного лидера Ирана, назвав их оскорбительными.
Ранее сообщалось, что посла Франции в Иране 4 января вызвали в министерство иностранных дел в связи с публикацией в издании Charlie Hebdo провокационной карикатуры на религиозную власть исламской республике.
Напомним, что с конца сентября этого года в Иране продолжаются протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.