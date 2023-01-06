После 40 лет работы. Иран закрывает Французский институт из-за карикатуры в Charlie Hebdo

Иран объявил о закрытии Французского исследовательского института в Тегеране в знак протеста против публикации карикатур на религиозную власть страны в сатирическом журнале Charlie Hebdo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"Министерство прекращает деятельность Французского института исследований в Иране в качестве первого шага", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

Французский научно-исследовательский институт в Иране, связанный с министерством иностранных дел Франции, является историческим и археологическим институтом, основанным в 1983 году. После многолетнего закрытия он был вновь открыт, когда Хасан Рухани стал президентом Ирана.

Министерство иностранных дел Франции заявило в четверг, что оно не было официально проинформировано о закрытии французского института.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян предупредил ранее, что Париж выбрал неправильный путь, разрешив публикацию карикатур на верховного лидера Ирана, назвав их оскорбительными.