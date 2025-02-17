После 10 лет в серии: Mazda сняла с производства популярный городской хэтчбек
Японский автопроизводитель прекратил производство популярного городского хэтчбека Mazda 2. Со временем модель заменит исключительно гибридная новинка, которая является фактически несколько доработанной Toyota Yaris.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.
Продажи авто в Европе начались в апреле 2015 года. Хэтчбек также пережил обновление в 2019 году, а также в 2023-м, каждое обновление добавляло компактной машине дополнительные технологии.
"По мере того, как мы движемся к усилению электрификации наших автомобилей, Mazda 2 Hybrid удовлетворяет спрос потребителей в B-сегменте и является шагом на нашем пути к тому, чтобы все наши автомобили имели определенную форму электрификации до 2030 года", - отметили в Mazda, комментируя остановку производства "двойки".
Стоит отметить, что линейку бензиновых моторов представляют два четырехцилиндровых агрегата Skyactiv-G. Мощность начального мотора рабочим объемом 1,3 литра составляет 100 л.с. Второй бензиновый двигатель имеет рабочий объем 1,5 литра и в зависимости от настроек может развивать 90 или 115 л.с. мощности. В пару к представленным двигателям производитель предлагает 6-ступенчатые механическую и автоматическую коробки передач.
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