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Після 10 років у серії: Mazda зняла з виробництва популярний міський хетчбек

Понеділок 17 лютого 2025 16:59
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Після 10 років у серії: Mazda зняла з виробництва популярний міський хетчбек Фото: Mazda зняла з виробництва популярний міський хетчбек (mazda-press.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник припинив виробництво популярного міського хетчбека Mazda 2. З часом модель замінить виключно гібридна новинка, яка є фактично дещо допрацьованою Toyota Yaris.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Autocar.

Продажі авто у Європі розпочались у квітні 2015 року. Хетчбек також пережив оновлення у 2019 році, а також у 2023-у, кожне оновлення додавало компактній машині додаткові технології.

"У міру того, як ми рухаємося до посилення електрифікації наших автомобілів, Mazda 2 Hybrid задовольняє попит споживачів у B-сегменті та є кроком на нашому шляху до того, щоб усі наші автомобілі мали певну форму електрифікації до 2030 року", - зазначили у Mazda, коментуючи зупинку виробництва "двійки".

Варто зазначити, що лінійку бензинових моторів представляють два чотирициліндрових агрегати Skyactiv-G. Потужність початкового мотора робочим об'ємом 1,3 літра становить 100 к.с. Другий бензиновий двигун має робочий об'єм 1,5 літра і в залежності від налаштувань може розвивати 90 або 115 к.с. потужності. У пару до представлених двигунів виробник пропонує 6-ступінчасті механічну й автоматичну коробки передач.

Після 10 років у серії: Mazda зняла з виробництва популярний міський хетчбек

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