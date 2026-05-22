Пошел в СЗЧ и угрожал ТЦК: правоохранители задержали "Полтавского поджигателя"

Что произошло

Как сообщили в ВСП, военные правоохранители Полтавского зонального отдела совместно с полицией установили местонахождение и задержали мужчину во время розыскных мероприятий.

По данным правоохранителей, военнослужащий самовольно оставил часть, а также через соцсети осуществлял публичные призывы и угрозы о совершении террористического акта и применения насилия в отношении военнослужащих.

"Во время проверки личности установлено, что мужчина является фигурантом резонансных видео, известный в медиапространстве как "Полтавский поджигатель", - отметили в ВСП.

Сейчас мужчину доставили в подразделение ВСП для выяснения обстоятельств дела и подготовки материалов для органов досудебного расследования.



Чем он известен

В мае в соцсетях начали распространяться видео с участием Чепурко, в которых он заявлял, что ушел в СЗЧ и якобы пообещал поджечь Полтавский ТЦК.

Также он стал известным в интернете после мема с фразой: "Ну, мне нравиться, как оно горит".

По информации местного издания "Полтавщина", мужчина имеет 15 судимостей, большинство из которых связаны с кражами и поджогами.

Что дальше

В ВСП сообщили, что военнослужащему разъяснили его права и нормы законодательства об ответственности за самовольное оставление части во время военного положения. Также ему сообщили о порядке возвращения к военной службе и восстановлении правового статуса.

Сейчас материалы изучают представители Государственное бюро расследований. Следственные действия продолжаются.