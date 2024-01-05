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Покорили Говерлу. Спасатели разыскали четырех заблудившихся иностранцев

Украина, Пятница 05 января 2024 15:08
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Покорили Говерлу. Спасатели разыскали четырех заблудившихся иностранцев Фото: спасатели разыскали четырех заблудившихся иностранцев (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Четверо поляков потеряли ориентир и заблудились после того, как покорили Говерлу. Их нашли спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Вчера во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир и заблудились четверо граждан Республики Польша", - рассказали спасатели.

Трое парней и одна девушка покорили Говерлу и отправились на спуск, однако по пути их застал плотный туман, снег и сумерки.

"Из-за этого польские путешественники вынуждены были остановиться и попросить о помощи горных спасателей, предоставив координаты их местонахождения", - добавили в ГСЧС.

Уже 5 января в 03:20 горные поисковики нашли заблудших у горной долины Гропа, отогрели их чаем и на "Богуне" транспортировали к месту временного проживания. От медпомощи группа отказалась.

Похолодание в Украине

С 7 января на Украину придет очередная волна похолодания. В некоторых регионах мороз ударит до -25 градусов и будет сопровождаться значительным снегом, метелью и гололедицей. В частности, сильный мороз ударит в Черниговской и Сумской областях.

Из-за значительного усиления морозов и вероятной угрозы ракетных атак врага в Киеве и ряде областей местные власти проводят экстренные совещания и делятся важной информацией с гражданами.

В связи с ухудшением погоды от походов в горы лучше отказаться.

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Говерла ГСЧС рятувальники Карпаты
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