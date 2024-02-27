Ушли в отказ. Почему Макрон заговорил об отправке войск НАТО в Украину и реально ли это

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, западных лидеров, публикации Reuters и Le Monde, комментарии политолога Владимира Фесенко и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

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"Стратегическая двусмысленность". О чем заявил Макрон и как реагируют партнеры

Слова о возможной отправке войск прозвучали на полях саммита в Париже. На нем Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами более 20 стран усиление поддержки Украины в ответ на последние российские успехи на поле боя. Перед встречей словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что есть "документ с ограниченным доступом", и в нем поднимаются темы, от которых "бегут мурашки по коже".

"Эти темы подразумевают, что ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки войск в Украину на двусторонней основе. Я не могу сказать, с какой целью и что они там будут делать", - сказал он.

Фицо не уточнил, рассматривается ли размещение контингентов, пока война все еще продолжается, или речь идет о помощи в послевоенном восстановлении. Западные партнеры в течение двух лет неоднократно подчеркивали, что военная помощь не будет включать отправку солдат. Хотя в сентябре британский министр обороны Грант Шеппс допустил размещение военных инструкторов, после чего премьеру Риши Сунаку пришлось уточнять, что это возможно не в ближайшей перспективе, а в будущем.

На заявление Фицо отреагировал чешский премьер Петр Фиала. По его словам, сама идея далека от рассмотрения, а Чехия, например, не собирается отправлять своих военных и "никто не должен об этом беспокоиться". Но судя по выступлению Макрона, открытое обсуждение того, что истощенные украинские силы в теории можно было бы поддержать западными войсками все-таки состоялось.

Французский лидер заявил, что поражение России в интересах европейской безопасности и стабильности, что Запад не хочет позволить Владимиру Путину победить и должен готовиться к российской агрессии. А еще он анонсировал коалиционные поставки Украине бомб и ракет большой и средней дальности, а также не исключил отправку войск, признав, что на этот счет есть разногласия.

"Сегодня не было достигнуто консенсуса относительно отправки войск официальным и одобренным способом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну… Мы не должны исключать, что может возникнуть потребность в безопасности, которая оправдает некоторые элементы развертывания", - сказал Макрон.

Фото: неформальный саммит западных лидеров в Елисейском дворце (elysee.fr)

Раскрыть в подробностях, какие страны рассматривают вариант отправки войск, он отказался, заявив, что предпочитает сохранять некую "стратегическую двусмысленность". Однако его слова резко контрастируют с позицией других партнеров Украины, которые стараются избегать эскалации. Вопрос отправки войск чувствителен в западных столицах, особенно в странах-членах НАТО во главе с США. Которые пытаются не допустить любой формы коллективной войны с Россией, обладающей ядерным оружием.

Идея Макрона не вызвала энтузиазм у других лидеров, и некоторые из них ушли в отказ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал на том, что тема не стоит на повестке дня. Польский президент Анджей Дуда подтвердил горячее обсуждение в Париже.

"Самая бурная дискуссия развернулась вокруг вопроса отправки солдат в Украину. И здесь тоже не было абсолютно никакого согласия", - сказал он после встречи.

Немецкий канцлер Олаф Шольц тоже выступил против.

"То, что было с самого начала согласовано между нами, относится и к будущему. А именно, что на украинской земле не будет солдат, отправленных европейскими странами или странами НАТО", - отметил он.

Официальный представитель Белого дома заявил Reuters, что "США не планируют посылать ни свои, ни войска НАТО в Украину". Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини отметил, что Словакия не намерена вводить войска, а шведский премьер Ульф Кристерссон, чья страна в этом году присоединится к Альянсу, подчеркнул, что "сейчас это совершенно неактуально". Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сказал, что Будапешт остается на позиции против поставки оружия и отправки войск.

Новости из Парижа комментируют и у Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал обсуждение возможной отправки западных войск в Украину "очень важным новым элементом". Отвечая на вопрос о рисках конфликта с НАТО, он заявил, что в таком случае впору говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения.

Макрон готовится к новой роли? Что стоит за его заявлением

Реакция западных лидеров показала, что идея направить войска в Украину не обсуждается в широком контексте и принадлежит только Макрону. Очевидно, речь не идет о том, что в этом году за Украину будут воевать французы или кто-то еще из Европы. Но важно понимать, почему он заговорил об этом вообще и почему именно сейчас.

Украинский политолог Владимир Фесенко расценивает это как заявку на лидерство в ЕС. В первую очередь Макрон хочет выступать в роли визионера, и в этом смысле опережает других партнеров. С другой стороны, не исключено, что он зондирует готовность Европы воевать, поскольку так или иначе тема рисков и угроз со стороны России обсуждается. Например, на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что если сегодня Запад не поможет Украине, то завтра придется воевать самим.

Фото: Эммануэль Макрон, возможно, готовится для себя роль европейского лидера (Getty Images)

"А воевать они не готовы. Я скажу неприятную вещь: не то, что в Украине, они сами за себя воевать не готовы. Но как сказано в одной великой книге "Сначала было слово" (отсылка к Библии, - ред.). Идею нужно сначала заявить. Сейчас европейцы к этому не готовы, но идея заявлена и стала предметом дискуссий. А Макрон обозначил амбицию на лидерство в Европе. Возможно, готовит себе особую роль после ухода с поста президента Франции, у него уже второй срок. Раньше такую роль исполняла Ангела Меркель, сейчас в Европе лидера нет", - объяснил он в беседе с РБК-Украина.

Второй момент - сигнал Путину о том, что если он пойдет дальше по пути эскалации, то европейцы всерьез задумаются на тем, что придется с ним воевать. Третий и, возможно, главный - это тактика, традиционный прием политической риторики. Заключается он в том, что если хочешь добиться конкретного результата, нужно заявить цель в наиболее максимальной форме.

"Кстати, мы таким приемом постоянно пользовались в отношениях с нашими партнерами и в конце концов добивались своего. Не сразу, но получили тяжелое оружие, ПВО, танки и так далее. Думаю, Макрон действует по той же модели", - сказал Фесенко.

По его мнению, следующие шаги могут касаться формирования совместных контингентов, о чем раньше говорил французский лидер. Сейчас он заявил идею-максимум о том, что нельзя исключать отправку войск в Украину, зная, что партнеры не согласятся. А затем начнет подталкивать их к созданию условной европейской армии, чтобы подстраховаться от рисков, связанных с возможным президентством Дональда Трампа в США. Который недавно отличился угрозами, что Вашингтон не будет защищать союзников, которые "не платят по счетам".

"Будем реалистами. Заявление Макрона не означает, что завтра французы или представители других стран Европы будут воевать в Украине с Россией. Но это первый шаг в усилении военной субъектной ЕС. И сигналы Путину, что может случиться так, что европейцы будут воевать на стороне Украины. Это предупреждение", - добавил политолог.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напоминает, что Макрон решает разные вопросы геополитического уровня, расширяет влияние в Армении и возглавляет коалицию дальнобойных вооружений для Украины.

"Возможно, чувствует себя Наполеоном, на коне, но его заявление действительно вызывает много вопросов. Какие войска в Украине? Для чего, почему, с каким функционалом. Будут ли они как миротворцы? Тогда что они будут делать? Встанут вдоль линии столкновения и будут следить за прекращением огня? А зачем прекращать огонь, если Украина неоднократно заявляла, что мы не остановимся, пока не победим. Или как полноценные союзники, как во время Второй мировой войны, которые будут освобождать территорию Украины? У меня на этот счет большие сомнения. Этого не будет, мы не живем во времена Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, да и в целом нас окружают довольно слабые политики, которые не пойдут на настолько жесткие решения", - отметил он.

А тот факт, что Франция обладает третьей по численности армии в НАТО - почти 210 тысяч военных - вовсе не говорит о готовности воевать в Украине.

Фото: топ-10 армий стран НАТО по численности личного состава (инфографика РБК-Украина)

"Как по мне, это исключительно пафос. А его третья армия не смогла справиться с африканским регионом Сахель (пояс из 12 стран, включая Нигер и Мали, - ред.), где ей противостояла ЧВК "Вагнера". И до сих пор они продолжают терять там свое влияние", - добавил Коваленко.

Почему НАТО не готово воевать в Украине и есть ли предпосылки

В Украине сдержанно отреагировали на слова Макрона. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивает важность самого наличия такой дискуссии.

"Это показывает абсолютное осознание рисков, которые представляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия. Открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более четко обозначить риски", - сказал он и добавил, что на данном этапе важнее ускорить поставки военной техники.

Собеседники РБК-Украина не видят предпосылок для того, чтобы западные армии решились на участие в войне с Россией в нынешних условиях. Например, в случае с НАТО должна сработать ст. 5 о коллективной обороне. То есть если российские войска атакуют страны-участницы альянса.

"Только тогда Украина может стать вторым фронтом, не техническим, политическим, финансовым или юридическим, а именно милитарным вторым фронтом. Но не раньше. Другого варианта отправки натовских войск нет", - считает Александр Коваленко.

Единственный возможный вариант - миротворцы, на любой другой формат европейцы не пойдут.

"Воевать своими людьми за Украину никто не будет, сколько бы ни было обращений. Мы помним, как в 2022 году просили закрыть небо, никто ничего не закрыл. Во-первых, технически это невозможно и запросы априори был бессмысленными. Во-вторых, никто не мог нести ответственность за то, что он будет что-то сбивать в воздушном пространстве, которое не контролирует. Так же и в данном случае никто не будет воевать за другую страну", - сказал он.

Фото: НАТО не готово воевать за Украину, пока Россия не напала на альянс (Getty Images)

Владимир Фесенко тоже считает, что только агрессия России, например, против стран Балтии может заставить НАТО воевать на стороне Украины.

"Конечно, если Путин пойдет на такую глупость, как открытие еще одного фронта. Безусловно, для многих заявление Макрона стало бальзамом на душу, но будем реалистами. Сейчас не решается вопрос приглашения Украины в НАТО, даже с отложенной датой. В первую очередь потому, что США, Германия да и, как оказалось, Польша не готовы воевать Поэтому будут помогать нам и искать резервы для усиления помощи. Им нужно время, они начали наращивать военное производство, приводить вооруженные силы в нормальное состояние. Думаю, Британия и Франция в похожей ситуации и не готовы воевать по-настоящему. Им нужно сдержать Россию в Украину, будут помогать нам и готовиться к войне. Слова Макрона были не про сегодня, а про завтра или послезавтра", - отметил политолог.

Возможность натовских операций без задействования ст. 5, как на Балканах, он исключает. Потому что на территории бывшей Югославии войскам союзников не противостоял враг с одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, похоже, расставил сегодня точки над "і". По его словам, планов размещения в Украине боевых соединений нет.

Войска на двусторонней основе - не вариант. Что сдерживает партнеров Украины

То же самое касается отправки войск на двусторонней основе. По мнению собеседников, вряд ли отдельные страны могут направить свои армии в Украину. В том числе потому, что почти все те, кто в теории может помочь, состоят в НАТО, и реакция на то, что иностранные военные будут гибнуть в составе своих контингентов, должна быть согласована с альянсом.

"Например, та же Франция отправит в Украину экспедиционный корпус, по нему начнет бить российская авиация и артиллерия. Россия объявит Францию врагом и запустит на Париж крылатые ракеты. Как отреагирует НАТО, когда ракеты будут лететь через Польшу, Венгрию или Словакию? Если реакция будет не согласованной, то они станут для Макрона холодным душем", - полагает Коваленко.

Отметим, заявление французского лидера прозвучало на следующий день после того, как на вопрос о привлечении иностранных войск ответил президент Владимир Зеленский. В частности, его просили прокомментировать заявление бывшего посла Вадима Пристайко о том, что Британия является одной стран, которые в условиях катастрофического развития войны могут направить свои вооруженные силы в Украину.

Фото: Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина не ведет переговоры о привлечении иностранных армий (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Мы не ведем переговоры с нашими партнерами о применении их армий на территории Украины. Если Украина будет в НАТО, для нас это (будут, - ред.) самые мощные гарантии безопасности. Соответственно, я думаю, что мы будем использовать пятую поправку (ст. 5 о коллективной обороне, - ред.), если такое (повторное вторжение РФ, - ред.) случится. Комментировать посла сложно, не видел интервью, может он что-то знает", - отметил он и подчеркнул, что "если британцы действительно уже тут - прекрасно".

Официально в Британии об этом не говорили, но то, что такие сигналы посылаются, уже является позитивным моментом, считает Владимир Фесенко. Хотя поскольку речь идет о столкновении со страной с ядерным оружием, прямого участия ни Франции, ни Великобритании в войне не будет.

"Возможно, рассмотрят варианты с добровольцами, неофициальным участием через советников, инструкторов и специалистов по обслуживанию новейшего высокотехнологичного оружия. Этого я не исключаю", - отметил он.

Отметим, на днях чешский президент Петр Павел разрешил еще двум десяткам чехов служить в украинской армии. Однако иностранные добровольцы давно воюют за Украину, в частности, в составе "Интернационального легиона", польского, белорусского корпусов и других формирований.

Вчера Эммануэль Макрон сделал предупреждение Путину, а партнерам дал пищу для размышлений. Как показывает исторический опыт, сначала нужно о чем-то заявить и лишь затем последуют конкретные действия. Главный посыл - европейцы должны готовиться к войне, если не за Украину, то за самих себя. Постепенно на Западе осознают угрозу и, вполне вероятно, через некоторое время изменят стратегический подход. Последствия могут самыми разными, и не исключено, что они приведут к вступлению Украины в НАТО, добавил Фесенко.