Бойцы ГУР зачистили от россиян важное село в Купянском районе (видео)

Спецназовцы ГУР зачистили от россиян важный район. Речь идет о селе Кругляковка Купянского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Воины подразделения "Братство" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов Кругляковку.

По данным ГУР, операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года.

Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение - штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили выжимать противника. Благодаря профессиональным и смелым действиям спецназовцев ГУР россияне в Кругляковке потеряли больше взвода пехоты - захватчики уничтожены в ближних боях.

"В ходе штурма спецназовцы смогли взять российских оккупантов в плен - получены важные разведывательные данные. Пополнение обменного фонда также поможет вернуть из московской неволи украинских защитников", - отметили в разведке.

В итоге операции враг выбит из населенного пункта, а пути передвижения оккупантов заминированы.

