Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила финальный перечень участников соревнований по итогам сезона-2024. Впервые за более чем два десятилетия в Итоговом турнире не выступят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Новак Джокович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
2024 ATP Finals в итальянском Турине будет первым без легендарных теннисистов с 2001 года. Если швейцарец и испанец завершили карьеру, то серб отказался от участия из-за травмы.
После отказа Джоковича ATP разделила три свободных вакансии на турнир. Счастливчиками стали норвежец Каспер Рууд, австралийский теннисист Алекс Де Минор и россиянин Андрей Рублев. Они составят компанию Яннику Зиннеру из Италии, немецкому теннисисту Алексу Звереву, испанцу Карлосу Алькарасу, российскому спортсмену Даниилу Медведеву и американцу Тейлору Фрицу.
Итоговый турнир начнется 10 ноября и продлится неделю. Теннисистов разделят на две группы по четыре спортсмена в каждой, а дуэт лучших пробьется в полуфиналы. Победитель соревнований заработает свыше 2,2 млн долларов.
Турнир в ноябре 2001 ujlf принял австралийский Сидней. Из двух групп в полуфиналы прошли россиянин Кафельников, испанский теннисист Ферреро, австралиец Хьюитт и французский спортсмен Грожан.
В полуфинале последний в двух сетах одолел Кафельникова (6:4, 6:2). Вместо этого хозяин кортов разобрался с Ферреро в двух партиях (6:3, 6:3). В финале Хьюитт не отдал Грожану ни одного сета (6:3, 6:3, 6:4).
Для австралийца триумф на родине стал первым в карьере. Год спустя он защитил титул в китайском Шанхае. Зато финал 2004-го Хьюитт проиграл Федереру в американском Хьюстоне.
К слову, ранее Рыбакина досрочно не вышла из группы на WTA Finals-2024.
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