ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рыбакина первой упустила шансы на титул WTA Finals

Эр-Рияд, Понедельник 04 ноября 2024 17:51
UA EN RU
Рыбакина первой упустила шансы на титул WTA Finals Фото: Елена Рыбакина может покупать билет домой (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Антон Федорцив

Представительница Казахстана Елена Рыбакина уступила китаянке Чжэн Циньвэнь во 2-м туре группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Finals Riyadh, "фиолетовая" группа

Рыбакина – Чжэн – 1:2 (6:7, 6:3, 1:6)

Олимпийская чемпионка быстро создала гандикап, поведя с брейком 4:1. Однако Рыбакина устроила камбэк, а затем и перевела первый сет в тай-брейк. На этом фарт казахской теннисистки завершился. Чжэн трижды взяла подачи соперницы и закрыла партию в свою пользу.

Второй сет оппонентки начали на равных. Первой ход сделала китайская спортсменка, оформившая брейк в пятом гейме (3:2). Впрочем, Рыбакина быстро отреагировала на потерю подачи, взяла четыре очка подряд и завершила партию за 44 минуты.

Решающий сет длился на минуту меньше. Однако с конкуренцией не сложилось. Чжэн оформила брейки в четвертом и шестом геймах и вышла подавать на поединок. Рыбакина немного посопротивлялась, но не помешала китайской теннисистке с первой попытки реализовать матчбол.

Чжэн одержала первую победу в Эр-Рияде и сохранила шансы на продолжение борьбы. Представительница же Казахстана первой потерпела два поражения и заранее потеряла шансы на полуфинал турнира. 6 ноября Рыбакина постарается прервать полосу неудач против белоруски Арины Соболенко.

К слову, накануне Свентек стартовала с волевой победы на WTA Finals-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США