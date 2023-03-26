Пиротехники ликвидировали боеприпасы времен Второй мировой войны в Винницкой области

"162 артиллерийских снаряда калибром 76 мм времен Второй мировой войны ликвидировали пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Еще один 76-миллиметровый артснаряд был обнаружен на территории железнодорожного вокзала в Козятине Хмильницкого района.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов россиян.

РБК-Украина сообщало, что недавно в Бучанском районе обнаружили ящик с российскими боеприпасами. Там находилось 75 минометных мин типа М-6.

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