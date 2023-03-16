На прежних позициях россиян в Киевской области местные жители обнаружили ящик с боеприпасами

В Бучанском районе Киевской области, на прежних позициях россиян, местные жители обнаружили ящик с боеприпасами. В нем находилось 75 минометных мин типа М-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

Взрывотехники осмотрели опасную находку и обнаружили 3 цинка с взрывателями минометных мин типа М-6. "Очень благодарны местным жителям за своевременное сообщение об опасности" - говорится в сообщении. В полиции напоминают: "В случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщайте на спецлинию 102". Фото: найденные боеприпасы (telegram andrii_nebytov)