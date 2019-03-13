Піротехніки ДСНС знищили майже 5 тис. вибухонебезпечних предметів з початку року

Зокрема, було знищено 45 авіаційних бомб

С начала 2019 года, по состоянию на 13 марта, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) уничтожили 4 тыс. 745 взрывоопасных предметов, в том числе 45 авиационных бомб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что весной количество выявленных гражданами устаревших снарядов значительно возрастает, ведь именно в этот период люди массово начинают наводить порядок на своих земельных участках.

В частности, в Черниговской области в лесном массиве вблизи районного центра жители села Сновск обнаружили 10 взрывоопасных предметов. Саперы определили, что это минометные мины калибром 82 мм времен Второй мировой войны. Во время обследования прилегающей территории спасатели дополнительно обнаружили еще арсенал опасных предметов, в том числе 22 минометные мины того же калибра, что находились в металлических чемоданах.

Кроме того, 12 марта группа пиротехнических работ Управления ГСЧС в Житомирской области уничтожила 4 артснаряда времен прошлых войн, что были обнаружены накануне в населенных пунктах Малинского района. Один взрывоопасный предмет обнаружили местные жители в поле вблизи села Няновка. Еще три артснаряда нашли лесники в лесополосе вблизи села Украинка.

РБК-Украина писало, что в течение 2018 года взрывотехники Национальной полиции изъяли и обезвредили 5 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в 2018 году было проверены и разминированы более 4 тысяч гектаров.