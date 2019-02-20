Сапери в 2018 році знешкодили 5 тисяч вибухонебезпечних предметів

Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Фахівці вибухотехнічної служби за рік провели понад шести тисяч виїздів

Протягом 2018 року вибухотехніки Національної поліції вилучили та знешкодили п'ять тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що фахівці вибухотехнічної служби разом зі службовими собаками провели більше шести тисяч виїздів на місця події. Зокрема, поліцейські виявили 68,5 тис. кілограмів вибухових речовин і знешкодили п'ять тисяч небезпечних предметів, 19 з них - саморобні вибухові пристрої.

Крім того, за рік було скоєно близько трьох тисяч виїздів. Понад 400 разів фахівці вибухотехнічної служби брали участь у слідчих і оперативних заходах. Більше двох тисяч разів виїжджали за повідомленнями про загрозу вибуху. Зокрема, близько 500 разів прибували на місце події за інформацією про виявлення невідомих предметів.

Додамо, що протягом тижня вибухотехніки з підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій очистили від вибухонебезпечних предметів 44,61 гектарів території Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, в Одесі на зупинці громадського транспорту виявили вибухівку.