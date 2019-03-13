Піротехніки ДСНС знищили майже 5 тис. вибухонебезпечних предметів з початку року

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Зокрема, було знищено 45 авіаційних бомб

З початку 2019 року, станом на 13 березня, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) знищили 4 тис. 745 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 45 авіаційних бомб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Зазначається, що навесні кількість виявлених громадянами застарілих снарядів значно зростає, адже саме у цей період люди масово починають наводити лад на своїх земельних ділянках.

Зокрема у Чернігівській області у лісовому масиві поблизу районного центру мешканці села Сновськ виявили 10 вибухонебезпечних предметів. Сапери визначили, що це мінометні міни калібром 82 мм часів Другої світової війни. Під час обстеження прилеглої території рятувальники додатково виявили ще арсенал небезпечних предметів, зокрема 22 мінометні міни того ж калібру, що знаходились у металевих валізах.

Крім того, 12 березня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирської області знищила 4 артснаряди часів минулих війн, що були виявлені напередодні в населених пунктах Малинського району. Один вибухонебезпечний предмет виявили місцеві мешканці на полі поблизу села Нянівка. Ще три артснаряди знайшли лісники у лісосмузі поблизу села Українка.

РБК-Україна писало, що протягом 2018 року вибухотехніки Національної поліції вилучили та знешкодили 5 тис. вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у 2018 році було перевірено та розміновано понад 4 тисяч гектарів.