Під Харковом через вибух невідомого предмета постраждав чоловік

Новини Надзвичайні події 14.08.2018 - 12:40
Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)
Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Чоловік поступив в лікарню з осколковими пораненнями різних частин тіла і ампутацією пальців

В селищі Безлюдівка (Харківська область) в результаті вибуху невідомого предмета постраждав чоловік. Про це йдеться в повідомленні на сайті облуправління поліції в Харківській області.

Як повідомляється, подія трапилася вчора, 13 серпня 2018 року. Чоловік був доставлений в лікарню з осколковими пораненнями різних частин тіла і ампутацією пальців. На даний момент його стан оцінюють як задовільний.

Родичі потерпілого повідомили, що в липні чоловік знайшов у лісосмузі металевий предмет і вирішив використовувати його по господарству. Вибух стався під час того, як чоловік працював із зазначеним предметом.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють обставини події.

Під Харковом через вибух невідомого предмета постраждав чоловік
Під Харковом через вибух невідомого предмета постраждав чоловік

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 серпня в Донецькій області біля заводу "Пилоподавления" вибухнула граната. В результаті вибуху осколками пошкоджено фасад та вікна будівлі. Постраждалих немає.

Крім того, повідомлялося, що 8 серпня в Харкові на вулиці Братській біля житлового будинку знайшли гранату. Евакуація мешканців будинків не проводилася.

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Теги:  Харків,  полиция,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС