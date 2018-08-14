Під Харковом через вибух невідомого предмета постраждав чоловік

Чоловік поступив в лікарню з осколковими пораненнями різних частин тіла і ампутацією пальців

В селищі Безлюдівка (Харківська область) в результаті вибуху невідомого предмета постраждав чоловік. Про це йдеться в повідомленні на сайті облуправління поліції в Харківській області.

Як повідомляється, подія трапилася вчора, 13 серпня 2018 року. Чоловік був доставлений в лікарню з осколковими пораненнями різних частин тіла і ампутацією пальців. На даний момент його стан оцінюють як задовільний.

Родичі потерпілого повідомили, що в липні чоловік знайшов у лісосмузі металевий предмет і вирішив використовувати його по господарству. Вибух стався під час того, як чоловік працював із зазначеним предметом.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 серпня в Донецькій області біля заводу "Пилоподавления" вибухнула граната. В результаті вибуху осколками пошкоджено фасад та вікна будівлі. Постраждалих немає.

Крім того, повідомлялося, що 8 серпня в Харкові на вулиці Братській біля житлового будинку знайшли гранату. Евакуація мешканців будинків не проводилася.