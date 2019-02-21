В організації піраміди з підкупу виборців підозрюють нардепа Дубіля, - джерела

Валерій Дубіль міг очолювати викриту СБУ схему підкупу виборців

В организации пирамиды по подкупу избирателей на выборах 2019, которую разоблачила Служба безопасности Украины, подозревается нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль. Об этом РБК-Украина сообщили осведомленные источники.

В январе Дубиль стал заместителем главы партии "Батькивщина". Сообщалось, что он будет курировать широкий круг организационных вопросов.

Отметим, сегодня на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко рассказал об обысках в ряде областей по делу о вмешательстве России в выборы. По его словам речь идет об около 30 обысках, при этом он уточнил, что у политических сил следственные действия не проводились.

Фото: обнаруженные при обыске деньги

Позже он уточнил, что организатором схемы является народный депутат, но не назвал его фамилию и фракцию, в которую он входит. Замглавы СБУ подчеркнул, что подозреваемый не является кандидатом в президенты. Также Кононенко добавил, что в реализации плана по вмешательству в выборы принимали участие граждане России, в частности, бывшее доверенное лицо российского политика Владимира Жириновского.