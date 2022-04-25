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У Харківській області ЗСУ знищили російський бомбардувальник

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Харьків, Понеділок 25 квітня 2022 13:42
У Харківській області ЗСУ знищили російський бомбардувальник Фото: у Харківській області ЗСУ знищили російський бомбардувальник (facebook.com/pvkshid)
Автор: Наталія Гурковська

В Харківській області українські військові знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряного командування "Схід".

"За попередніми даними протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

У Харківській області ЗСУ знищили російський бомбардувальник

Раніше повідомлялося, що 21 квітня в зоні ООС на Донбасі військові ЗСУ відбили 10 атак ворога і знищили 6 танків окупантів.

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