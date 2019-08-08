Пілоти Ryanair проведуть два страйки наприкінці літніх відпусток

Британські пілоти, які працюють в авіакомпанії Ryanair, планують провести серію страйків в кінці періоду літніх відпусток. Про це повідомляє Sky News.

Профспілка пілотів Balpa повідомив, що його члени підтримали страйк більшістю у 80% при явці в 72%.

Згідно з повідомленням, перший страйк триватиме 48 годин, з четверга 22 серпня по п'ятницю 23 серпня. Другий період охоплює три дні, з понеділка 2 вересня до середи 4 вересня.

Претензії профспілки полягають у питаннях пенсій, страхування на випадок втрати ліцензії, допомоги по вагітності та пологах, прозорої і послідовної структури оплати.

Профспілка Balpa зазначив, що пілоти не хочуть порушувати графік і висловив надію, що страйків вдасться уникнути, якщо Ryanair сяде за стіл переговорів.

У той же час авіакомпанія заявила, що страйк викличе незручності для клієнтів, а профспілка не мав мандату на страйк.

Минулого тижня також стало відомо, що Ryanair планує скоротити 900 робочих місць, оскільки у неї занадто багато співробітників для задоволення своїх потреб.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейська комісія зобов'язала лоукостер Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро субсидій.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів за чотирма маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020. З 27 жовтня частота рейсів на лінії Київ - Братислава збільшиться з двох трьох на тиждень. На додаток до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один - по неділях.