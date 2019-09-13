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Пілоти Ryanair планують протестувати до кінця вересня

Новини » В світі    13.09.2019 - 14:03
Пілоти Ryanair планують протестувати до кінця вересня
Ілюстративне фото (flickr.comAndy Mitchell)

Мандрівники ризикують зіпсувати свою відпустку з-за страйків

Пілоти авіакомпанії Ryanair мають намір вийти на акції протесту з-за ряду спорів про заробітну плату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheSun.

Як зазначається, страйки планують провести 18-19 вересня, а також в непарні дні до 29 вересня. За це рішення на початку серпня проголосувала Британська асоціація пілотів авіакомпаній (Balpa).

Британські пілоти, які працюють на Ryanair, незадоволені низкою проблем. У Balpa заявили, що страйк був результатом "десятиліть" відмов Ryanair вступити в профспілку.

У заяві профспілки йдеться: "Наша претензія включає в себе безліч питань, включаючи пенсії, страхування на випадок втрати ліцензії, допомоги при вагітності та пологах, прозору і послідовну структуру оплати".

Авіакомпанія, у свою чергу, стверджує, що вона зібрала достатню кількість пілотів, щоб працювати у звичайному режимі, незважаючи на протести. Також Ryanair закликали пілотів не "загрожувати польотам британських пасажирів", оскільки пілоти і так отримують високу зарплату.

"Британські пілоти, які отримують шестизначну річну зарплату, не повинні загрожувати святковим польотів тисяч британських пасажирів та їх сімей (багато з яких заробляють більше 170 тисяч фунтів стерлінгів у рік)", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в серпні пілоти Ryanair вже протестували з тих же причин. Крім того, повідомлялося, що авіакомпанія планує скоротити 900 робочих місць, оскільки у неї занадто багато співробітників для задоволення своїх потреб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що авіакомпанія British Airways скасувала 1,5 тис. авіарейсів через страйк. Від страйку постраждали близько 280 тис. пасажирів. Їм запропонували повне повернення грошей за квитки або перенесення рейсів на інші дати.

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