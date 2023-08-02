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Пилотов Беларуси, которые нарушили границу Польши, на аэродроме встретили силовики, - "Гаюн"

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Среда 02 августа 2023 19:20
Пилотов Беларуси, которые нарушили границу Польши, на аэродроме встретили силовики, - "Гаюн" Иллюстративное фото: пилотов Беларуси, которые нарушили границу Польши, на аэродроме встретили силовики (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Белорусские силовики встретили на аэродроме пилотов, которые нарушили границу с Польшей на боевых вертолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

По информации мониторингового канала, вертолеты Ми-8 и Ми-24, которые вчера нарушили государственную границу Польши, перебазировали из военной части в деревне Каменюки на аэродром “Мачулищи”. Вместо них в деревню Каменюки направили два вертолета такого же типа.

"Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ прибыли в Мачулищи в районе 17:00 и 17:50. По нашей информации, в Мачулищах пилотов вертолетов, которые вчера случайно пересекли границу, встретили силовики", - сказано в сообщении "Гаюна".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 1 августа, жители польского села Беловеж заметили над своими домами два боевых вертолета Беларуси. Позже информацию о нарушении государственной границы подтвердили в Министерстве обороны Польши.

В ведомстве отметили, что сразу уведомили Североатлантический альянс об инциденте.

При этом в Минобороны Беларуси отвергали обвинения Польши и назвали их ложными.

Сегодня Министерство иностранных дел Польши решило вызвать временного поверенного в делах Беларуси на фоне такого скандала.

Более детально о нарушении границы Польши можете узнать в материале РБК-Украина.

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