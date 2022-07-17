ru ua
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через страйк в Італії скасували сотні рейсів

Новость на русском →
Рим, Неділя 17 липня 2022 22:59
Через страйк в Італії скасували сотні рейсів Фото: у страйку брали участь співробітники Ryanair та інших компаній (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Італії через великий страйк були скасовані 550 національних і міжнародних авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Повідомляється, що у страйку взяли участь співробітники авіакомпаній Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea і рекрутингової компанії CrewLink.

Зокрема, в Римі в аеропорту Фьюмічіно було скасовано близько сотні рейсів, в Чампіно - близько 10 національних і міжнародних рейсів. У Мілані загалом скасували понад 150 рейсів, Бергамо - 27, Турині - 17, Венеції - 29, Болоньї - 40, Неаполі - 80.

Страйк пов'язаний з боротьбою профспілок за покращення умов праці, підвищення рівня заробітних плат, а також за більшу кількість вихідних та лікарняних днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через масові страйки влітку в Європі можуть скасувати понад 10 000 літніх рейсів у Бельгії, Португалії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Страйк
NEWS
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
Зеленський назвав причину рішення щодо Венедіктової та Баканова
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року