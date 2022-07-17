Через страйк в Італії скасували сотні рейсів

В Італії через великий страйк були скасовані 550 національних і міжнародних авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

Повідомляється, що у страйку взяли участь співробітники авіакомпаній Ryanair, Malta Air, EasyJet, Volotea і рекрутингової компанії CrewLink.

Зокрема, в Римі в аеропорту Фьюмічіно було скасовано близько сотні рейсів, в Чампіно - близько 10 національних і міжнародних рейсів. У Мілані загалом скасували понад 150 рейсів, Бергамо - 27, Турині - 17, Венеції - 29, Болоньї - 40, Неаполі - 80.

Страйк пов'язаний з боротьбою профспілок за покращення умов праці, підвищення рівня заробітних плат, а також за більшу кількість вихідних та лікарняних днів.